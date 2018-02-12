В Пекине отчитались о вложениях в транспортную систему столицы

ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Власти китайской столицы за последние пять лет (2013-2017 годы) привлекли на развитие транспортной системы города инвестиции в размере 492,2 миллиарда юаней (порядка 78 миллиардов долларов), говорится в заявлении пекинской транспортной комиссии.
На развитие общественного транспорта было вложено 75% от общей суммы, при этом власти привлекли около 57,8 миллиарда юаней (9,1 миллиард долларов) за счет государственно-частного партнерства через проекты по схеме строительство – эксплуатация – передача.
На конец 2017 года в Пекине построили 22 ветки метро, и длина железнодорожного полотна китайской столичной подземки составила 608 километров, пять лет назад эта цифра достигала 442 километров.