В Пекине отчитались о вложениях в транспортную систему столицы

ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Власти китайской столицы за последние пять лет (2013-2017 годы) привлекли на развитие транспортной системы города инвестиции в размере 492,2 миллиарда юаней (порядка 78 миллиардов долларов), говорится в заявлении пекинской транспортной комиссии.

Отмечается, что это на 44 % больше этого же показателя в пошлом году за период с 2012 по 2016 год, тогда цифра достигла 340 миллиардов юаней (53,9 миллиарда долларов). Инвестиции были привлечены на проекты по борьбе с пробками, а также на расширение транспортной сети между Пекином и пригородными районами.

На развитие общественного транспорта было вложено 75% от общей суммы, при этом власти привлекли около 57,8 миллиарда юаней (9,1 миллиард долларов) за счет государственно-частного партнерства через проекты по схеме строительство – эксплуатация – передача.

На конец 2017 года в Пекине построили 22 ветки метро, и длина железнодорожного полотна китайской столичной подземки составила 608 километров, пять лет назад эта цифра достигала 442 километров.

В то же время, протяженность скоростных дорог достигла 1,01 тысячи километров. С 691 километра до 907 километров увеличилась протяженность выделенных полос для автобусов. Выросла сеть пригородных маршрутов, за последние в пригородных районах Пекина пять лет было построено 37 новых автобусных станций.