Кадыров приобрел долю биткоина

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что приобрел долю биткоина. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Я уже говорил, что в Чеченской Республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты", — сообщил Кадыров.

Он отметил, что в постоянно меняющемся мире технологий "нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах". Однако, подчеркнул глава Чечни, инвестиция в биткоины — "штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте".

"Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное — обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем", — добавил Кадыров.

Вечером 9 февраля биткоин торговался на различных криптобиржах в районе 8,7 тысячи долларов.

В конце января Минфин опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в России, в котором дал определения криптовалюте, токену и майнингу. Однако по этому проекту есть разногласия с Центробанком, который считает допустимым обмен на рубли или другую валюту только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO. Что касается криптовалют, то ЦБ выступает против их обмена, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность для легализации сомнительных операций.