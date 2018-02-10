Сухим без воды: миру предрекли масштабный питьевой кризис

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЮАР бьют тревогу: уже к маю туристическая столица республики, Кейптаун, может остаться без воды. Водопроводный коллапс вызван трехлетней засухой, истощением главного резервуара и резким ростом населения, в том числе за счет трудовых мигрантов. Суточную норму потребления уже ограничили 50 литрами. Для сравнения: средний европеец использует 180-200 литров воды в день. Впрочем, экономить воду вскоре придется миллиардам людей. Как вода становится самым ценным ресурсом на планете — в материале РИА Новости.

Что общего у воды и нефти

Еще несколько десятилетий назад вода считалась само собой разумеющимся благом. Она была практически бесплатной или очень дешевой. Сейчас ее все чаще сравнивают с нефтью. Логика в этом есть: запасы как пресной воды, так и черного золота на планете ограниченны.

Хотя 70% Земли покрыто водой, для питья пригодно менее одного процента. Поэтому вода — быстро истощающийся ресурс, способный стать востребованным сырьевым товаром.

Уже сейчас стоимость воды при определенных обстоятельствах может быть сопоставима со стоимостью нефти или даже превышать ее.

Так, в начале 2016 года, когда цены на нефть спикировали ниже 30 долларов, бочка воды для офисных кулеров стоила дороже барреля Brent — 2928 рублей против 2359. Воде проиграла в цене и техасская WTI: американская смесь стоила в 60 раз дешевле бутылки премиальной воды Perrier.

© Fotolia / DJ Нефтяная платформа и танкер в Северном море © Fotolia / DJ Нефтяная платформа и танкер в Северном море

Нефть с тех пор немного отыгралась. Но исследователи уверены: ценность воды как товара продолжит повышаться. Скажется растущий спрос промышленности и сельского хозяйства. Дефицит воды ощутят в химической отрасли, фармацевтике, горнодобывающей промышленности и энергетическом секторе.

Фермеры против потребителей

Семьдесят процентов всей пресной воды в мире потребляет сельское хозяйство — в основном поливное земледелие. В России в связи с географическим положением и климатом это не слишком развито, но в жарких странах львиная доля имеющейся воды тратится на гидромелиорацию. Оставшиеся 30% делятся примерно пополам — между промышленностью и жилищно-коммунальным сектором. Последний — это и питье, и водные процедуры, а также посудомоечные и стиральные машины.

"Человеку для питья нужно 4 литра воды в день максимум. А потребляет современный городской житель в средней европейской стране порядка 180 литров. Питьевая вода — это не очень значительная доля потребления, хотя и заметная при населении земного шара в 7,5 миллиарда человек", — отмечает российский ученый, гидролог, специалист в области экономики природопользования Виктор Данилов-Данильян.

По данным ООН, сейчас доступа к безопасной питьевой воде лишены более миллиарда человек. То есть каждый седьмой на планете. Для еще миллиарда такой доступ ограничен.

Через 12-15 лет ситуация обострится: глобальный спрос на пресную воду превысит предложение на 40% из-за целого комплекса факторов. В их числе — изменение климата, последствия деятельности человека и рост численности населения.

Непригодная для питья

В беднейших странах Африки глоток неочищенной пресной воды (а очищать ее практически нечем) неминуемо приводит к холере. Но даже в крупнейших экономиках, располагающих самыми современными технологиями фильтрации, для питья вода абсолютно непригодна. Эта проблема, например, очень остро ощущается в США.

Так, в Джексонвилле — а это самый густонаселенный город во Флориде — нельзя пить из водопровода даже после фильтрации. Жители употребляют исключительно бутилированную воду.

"Вообще, во Флориде это обычное дело — там болотистая местность, очень низкая, очень быстро эта вода портится, потому что климат теплый. И такая практика, по-видимому, будет расширяться", — указывает Данилов-Данильян.

А что в России

Западные тревел-ресурсы предупреждают: воду из-под крана ни в коем случае нельзя пить и в России. Это обязательная рекомендация иностранным туристам, планирующим посещение двух столиц.

"Если вы не хотите провести большую часть поездки в туалете отеля, не пейте водопроводную воду. Вода в бутылках дешевая и есть везде, поэтому не рискуйте даже чистить зубы с водой из-под крана. Особенно плохая вода в Санкт-Петербурге: водопроводная система там почти такая же старая, как и сам город", — предупреждает иностранцев один из популярных ресурсов для путешественников.

"В России даже местные не пьют воду из-под крана. Если не хотите проблем с желудком, используйте питьевую воду и для чистки зубов", — добавляет другой.

Специалисты уверяют: для российских мегаполисов подобные "страшилки" уже несколько лет неактуальны. Технология очистки воды в крупных городах существенно улучшилась: от хлора перешли к гипохлориту натрия, а это гораздо более мягкое и эффективное средство.

Самый быстрорастущий рынок напитков

Неудивительно, что за последние два десятилетия бутилированная вода стала самым быстрорастущим рынком напитков в мире. В 2013 году его объем оценивался в 157 миллиардов долларов. К 2020-му, как ожидается, рынок вырастет почти вдвое — до 280 миллиардов. По сравнению с 1980 годом продажи воды в мире увеличились стократно.

В России потребляют почти в 10 раз меньше бутилированной воды, чем в среднем по Европе. Во многом это связано с недостаточно высокой покупательской способностью населения. Тем не менее в последние пять лет объемы производства бутилированной воды на российском рынке неуклонно повышаются. Сказываются и опасения заразиться от водопроводной воды, и рыночная активность компаний-производителей.

Вообще, бутилированная вода — достаточно дорогое удовольствие для развивающихся рынков, хотя именно там ее продажи растут быстрее всего. "Особенно стремительно рынок бутилированной воды расширяется в Мексике, Китае и Индии. Но прежде всего за счет обеспеченных слоев населения. Бедные либо продолжают пить загрязненную воду, либо болеют, либо платят непомерно высокую долю своих скудных доходов за альтернативные источники воды", — констатируют исследователи канадского института Polaris.

В России, впрочем, бутилированная вода достаточно дешевая. Постоянные ее потребители — люди с доходом в 15-25 тысяч рублей в месяц. А доля импорта воды в бутылках на отечественном рынке сравнительно невелика — всего около 2%.

© Fotolia / Kurgu128 Водитель открывает бутылку воды за рулем © Fotolia / Kurgu128 Водитель открывает бутылку воды за рулем

Мировые запасы

По подсчетам Геологической службы США, общий объем пресной воды на Земле — около 10,6 миллиона кубических километров. Если собрать ее в одном месте, получится сфера диаметром порядка 272 километров. Но она на 99% будет состоять из воды, которая недоступна.

Озера и реки — основной источник пресной воды на планете. Вместе взятые, они образовали бы сферу объемом в 56 кубических километров. Именно за эту относительно небольшую каплю и развернется жесткая борьба.

Очень скоро мир столкнется с водным кризисом, который затронет всю планету, подчеркивал Жан Кретьен, бывший премьер-министр Канады. "Политическое влияние дефицита воды может быть разрушительным", — предупреждал он.

А папа римский Франциск не так давно выразил мнение, что нехватка пресной воды способна привести к новому мировому конфликту. "Право на воду — определяющее для выживания человека и будущего человечества. И я спрашиваю себя, не движемся ли мы в сторону большой мировой войны из-за воды", — отметил понтифик.

Ресурсы истощаются?

Специалисты указывают на то, что в азиатской части России водные ресурсы очень велики — там сосредоточено три четверти воды. По общим запасам Россия занимает второе место в мире после Бразилии. На одного гражданина страны приходится порядка 30,5 тысячи кубических метров воды в год.

Другое дело, что огромное количество воды в азиатской части России не используется. И недостаточно развита промышленность в водоемких отраслях: целлюлозно-бумажной, металлургической, химпроме, электроэнергетике. Именно продукцию этих секторов экономики целесообразно экспортировать в страны с дефицитом воды — а таковых полмира.

"В Испании или ОАЭ никакой целлюлозно-бумажной промышленности представить нельзя, разве что на привозном сырье. У нас же сырье никуда везти не надо — оно по берегам рек растет. Можно совершенно спокойно при нормальном лесопользовании, не уничтожая лесных экосистем, применяя современные технологии рубки и лесовосстановления, производить все больше целлюлозы и бумаги, спрос на которые в мире непрерывно растет", — отмечает Данильян.

Поить же, по его словам, России никого не надо: это примитивное использование природных ресурсов, "экономический абсурд и каменный век".