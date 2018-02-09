Доходы членов правления "Роснефти" за четыре месяца снизились в два раза

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Доходы топ-менеджеров "Роснефти", входящих в состав правления компании, в четвертом квартале 2017 года сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 610,7 миллиона рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

При этом за весь 2017 год доходы выросли до 3,9 миллиарда рублей против 3,7 миллиардов рублей в 2016 году.

В первом полугодии 2017 года членам правления была выплачена премия в 1,773 миллиарда рублей, заработная плата за этот период составила 321,4 миллиона рублей. "70% из общей суммы вознаграждения было выплачено в первой половине года. Размер вознаграждения членов правления за первые два квартала связан с выплатой годовых бонусов и премии за реализацию интегральной приватизационной сделки", — отметил представитель "Роснефти".

Он пояснил, что речь идет о покупке "Башнефти" и продажи 19,5-процентного пакета "Роснефти", благодаря которым бюджет России получил более триллиона рублей. По его словам, сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки, что позволило выполнить поручения президента РФ по привлечению стратегических инвесторов.

"В четвертом квартале доходы членов правления "Роснефти" составили 610,7 миллиона рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В 2017 году количество членов правления компании увеличилось. При этом по сравнению с 2016 годом среднемесячная сумма вознаграждения на одного члена правления с учетом состава правления на конец отчетного года уменьшилась на 4%", — отметил представитель компании.

В правление крупнейшей нефтяной компании РФ входят 11 человек: глава "Роснефти", первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор. В 2016 году общий объем вознаграждений членов правления "Роснефти" составил 3,697 миллиарда рублей.