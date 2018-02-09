ЦБ объяснил увеличение международных резервов России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Приобретение валюты на внутреннем рынке и возврат ранее предоставленных валютных средств в январе обеспечили пополнение международных резервов РФ на 11,7 миллиарда долларов, сообщает в пятницу Банк России.

Всего международные резервы в январе выросли на 15 миллиардов долларов, или на 3,5% — до 447,735 миллиарда долларов на 1 февраля, сообщал ЦБ 7 февраля.

"Международные резервы страны в январе 2018 года увеличились на 11,7 миллиарда долларов США (на 8,6 миллиарда долларов США в январе 2017 года), что было связано с приобретением валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также возвратом ранее предоставленных валютных средств", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.