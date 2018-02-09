Россельхознадзор ввел ограничения на товары нескольких белорусских компаний

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россельхознадзор вводит ограничения на поставки, усиленный лабораторный контроль и приостанавливает сертификацию в отношении продукции ряда белорусских предприятий из-за нарушений норм ЕАЭС, сообщает российское ведомство в пятницу.

В частности, ограничения на поставки вводится в отношении ООО ИП "Инко-Фуд" из-за выявленных в колбасных изделиях остатков доксициклина и обнаруженной незаявленной ДНК крупного рогатого скота в готовой продукции из мяса птицы.

Усиленный лабораторный контроль вводится в отношении ОАО "Октябрьский завод СОМ", ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (филиал Клецкий), ОАО "Борисовский мясокомбинат 1", ОАО "Калинковичский мясокомбинат", ОАО "Милкавита", ОАО "Молоко", ЗАО "Партнер и К", а также ООО "Старфуд". В продукции этих компаний, в частности, обнаружены антибиотики и другие опасные вещества.

Кроме того, Россельхознадзор выявил несоответствия в продукции ООО "ЭкспортАльфагрупп" и ОАО "Милкавита", о чем уведомил белорусских коллег.

Также ведомство из-за многочисленных нарушений с 9 февраля приостанавливает сертификацию молочной продукции с ряда филиалов ОАО "Бабушкина крынка". Среди них филиал "Быховский", филиал "Славгородский", цех по производству сыров г.п. Белыничи, ПУП "Молочный полюс", ПУП "Бобруйскмолоко", а также ПУП "Мстиславльмолоко".