Сбалансированное решение: ЦБ подкрадывается к равновесной ставке

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, на фоне рисков замедления экономики и устойчиво низкой инфляции. При этом регулятор дал новый сигнал по перспективам своей монетарной политики, допустив завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Опрошенные РИА Новости аналитики сочли факт снижения ставки в текущих условиях абсолютно обоснованным. Шаг в 25 базисных пунктов они расценили как сбалансированный, но слишком осторожный. Возможно, основной причиной такого решения стал рост инфляционных ожиданий населения и сложная рыночная конъюнктура, предположили некоторые экономисты.

"Сбалансированное решение, которое учитывает, с одной стороны, недостаточную динамику, которую мы видим со стороны реального сектора, и замедление темпов роста, а с другой стороны, инфляцию, которая значительно ниже целевого ориентира ЦБ", — сказал, в частности, главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Напомним, что годовая инфляция в РФ в январе замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре.

По мнению Лисоволика, снижение ключевой ставки в этих условиях выглядит обоснованным и учитывает внешние риски, которые обозначились в последнее время на мировых финансовых рынках, в том числе падение цен на нефть.

Измененная тональность



Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов отмечает, что заявление ЦБ становится все более информативным от заседания к заседанию, но его осторожный тон в целом не меняется.

"Мы находимся уже совсем недалеко от уровней краткосрочной ставки, которые Банк России ранее заявлял как равновесные (6-7%). Сигнал о переходе к нейтральной политике – это напоминание об этом уровне и некий ориентир для долгосрочных ставок. В некотором смысле это можно воспринимать даже как словесную интервенцию, направленную на смягчение условий через влияние на ожидания", — считает аналитик.

Директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова обращает внимание на тот факт, что в декабре 2017 года регулятор видел вероятность снижения ставки лишь на некоторую величину в первом полугодии 2018 года.

"Сейчас же тональность несколько изменилась – он считает вероятным достижение нейтрального уровня по ключевой ставке уже в конце 2018 года. При этом ЦБ продолжает отмечать, что в среднесрочной перспективе — 2019-2020 годы — риски превышения целей по инфляции преобладают, что не должно способствовать решениям о более агрессивном понижении ставок. Нельзя исключать, что в мартовском решении формулировки вновь будут сглажены", — полагает аналитик Бинбанка.

При этом она ожидает, что ставки по долгосрочным вкладам в банках будут снижаться менее значительно, так как значимую часть снижения ключевой они отыграли заранее. "Ставки по краткосрочным продуктам будут снижаться более значительно – на рынке сохраняется профицит ликвидности, рост кредитования остается умеренным, экономический рост слабый – потребность у банков в краткосрочных пассивах незначительна", — добавила Шилова.

Риски отклонения инфляции



Глава Банка России Эльвира Набиуллина 2 февраля заявила, что инфляционные ожидания в России все еще не соответствуют цели ЦБ, они не заякорены и могут реагировать на внешние и внутренние факторы. В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ отмечает, что в среднесрочном периоде риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз.

"Достаточно интересный у ЦБ пассаж в комментарии по поводу среднесрочных рисков. Тот акцент, который ЦБ делает на среднесрочной перспективе, среднесрочных рисках в последующие несколько лет по инфляции, говорят о том, что ЦБ, скорее всего, будет действовать при снижении ставки достаточно осторожно и будет вести этот процесс достаточно плавно", — считает Лисоволик.

"Это, скорее, сигнал для более среднесрочных и долгосрочных ожиданий относительно того, что этап снижения ставок подходит к концу. Работа ЦБ по приведению своей денежно-кредитной политики к более нейтральному характеру подходит к завершающим этапам", — полагает эксперт.

Куликов из АКРА отмечает, что вероятность превышения инфляцией цели действительно снизилась. "Инфляция в начале года выглядит действительно низкой, но ключевыми моментами для инфляции этого года мы считаем конец второго квартала – начало третьего. К этому времени уйдет в прошлое влияние краткосрочных факторов, сильно замедливших инфляцию в 2017 году", — пояснил аналитик.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что рост инфляционных ожиданий населения мог стать основной причиной достаточно осторожного снижения ключевой ставки. Согласно январскому исследованию фонда "Общественное мнение", медианное значение оценок ожидаемой инфляции возросло на 0,2 процентного пункта в месячном выражении — до 9,9% годовых.

"Помимо ухудшения инфляционных ожиданий, решение может быть обусловлено сложной рыночной конъюнктурой. Причина замедления инфляции до январских минимумов 2,2% год к году отчасти кроется в крепком рубле и замедлении темпов роста цен на продовольственные товары из-за снижения общемировых цен и избытка предложения на внутреннем рынке", — отметил Нигматуллин.

Прогнозы



Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах указывает, что при инфляции в 2,2% равновесная реальная процентная ставка по-прежнему остается высокой — 5%. "Соответственно, мы увидим до середины годы снижение еще на 75 базисных пунктов, в какой комбинации – это зависит от внешних факторов. До конца года при нынешнем инфляционном раскладе мы, скорее всего, увидим 6%", — полагает аналитик.

При таком значении равновесной ставки не исключено, что Банку России придется менять инфляционный ориентир, считает Табах. "Но если мы поживем в условиях низкой инфляции пару лет, вполне возможно, что ЦБ найдет обоснования, почему новая норма не 4%, а 3%, например", — сказал эксперт.

Нигматуллин ожидает до конца года еще три раунда снижения ключевой ставки Банка России — до 6,75% годовых, что будет соответствовать равновесному уровню. "До завершения цикла снижения ставки относительно жесткая кредитно-денежная политика продолжит стимулировать сбережения и тем самым будет подавлять внутренний спрос, который является важным элементом экономического роста", — добавил он.

В свою очередь, Шилова указывает, что пока нет четкой определенности, какой именно нейтральный уровень ставки станет итоговым, при том что ранее регулятор озвучивал коридор в 6-7%. "До конца года можно ожидать дальнейшего снижения ставки от 50 до 150 базисных пунктов, что является существенным разбросом значений и ожиданий по рынку. Мы ожидаем, что до конца года ставка будет снижена еще на 75-100 базисных пунктов, таким образом, ее уровень закрепится на уровне 6,5-6,75%", — считает она.

Эксперты компании "Ренессанс Капитал" ожидают от ЦБ продолжения цикла ослабления с сокращением ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании 23 марта. "Мы сохраняем наше мнение о 7-процентной конечной ставке, достигнутой во втором квартале 2018 года", — пишут эксперты в аналитическом отчете.

Аналитики Альфа-банка, в свою очередь, считают, что ЦБ предпочтет снижать ставку скорее во втором полугодии, а не в ближайшие месяцы.