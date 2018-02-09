Кубань представит на форуме в Сочи проект расширения центра "Сириус"

КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Краснодарский край на российском инвестфоруме в Сочи впервые представит проект расширения образовательного центра "Сириус", сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Образовательный центр "Сириус", созданный по инициативе президента, безусловно, уникальный для страны проект. И мы очень рады, что этот проект не просто успешно реализован в Краснодарском крае. Сегодня мы говорим о его дальнейшем развитии", — отметил губернатор.

По словам Кондратьева, на Российском инвестиционном форуме регион впервые представит проект расширения "Сириуса".

"Будут презентованы два новых объекта – это школа и концертный комплекс с двумя сценами. Школу построят уже в этом году. Здесь предусмотрены 50 учебных лабораторий, многофункциональные открытые пространства с возможностью трансформации, естественно-научные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, выставочные и форумные пространства, библиотека. Все это позволит детям из всех регионов России заниматься познавательной и проектной деятельностью, вести междисциплинарную исследовательскую работу", — рассказал глава края.

Собеседник агентства подчеркнул, что сочинские школьники смогут заниматься в школе круглый год – для них предусмотрены классы с физико-математическим уклоном.

По данным губернатора, концертный комплекс "Сириус", включающий большой зал на 1,2 тысячи зрителей и камерный зал на 300 зрителей, откроют в 2021 году. Общая площадь комплекса — более 33 тысяч квадратных метров.

"Это новое явление в проектной практике – многофункциональное открытое пространство с возможностью организации концертов и фестивалей на открытом воздухе. Жители и гости Сочи смогут услышать и увидеть звезд оперы, балета, классической музыки и джаза мировой величины. Начало строительства комплекса запланировано на 2018 год", — заключил глава региона.

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