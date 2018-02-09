Медведев рассказал о росте закупок российского ПО для госнужд с 2015 года

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российское программное обеспечение для государственных нужд закупается в два раза чаще по сравнению с 2015 годом, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства в пятницу провел заседание правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

Он отметил, что в последнее время государственные компании в РФ все чаще отдают предпочтение отечественному программному обеспечению, которое включает в себя операционные программы, поисковые системы, офисные и бухгалтерские приложения, антивирусные программы.

"Выбор довольно значительный, спрос на них растет, в том числе благодаря нашей системе стимулирования. Российское программное обеспечение закупается для госнужд в два раза чаще, чем это было в 2015 году", — заявил он.

Премьер-министр напомнил, что в рамках программы импортозамещения цифровых технологий ранее в целях поддержки российских разработчиков были установлены ограничения по допуску иностранного софта к участию в госзакупках. Он обратил внимание, что муниципальные и государственные заказчики могут приобретать только программы, которые есть в специальном реестре.

"Надо усовершенствовать, кстати, правила ведения этого реестра. Надо, чтобы там учитывались новые программы, которые созданы именно в России, а не только то, что право собственности на такое программное обеспечение принадлежит российским компаниям. Это следует обсудить, потому что здесь есть и плюсы, и минусы", — сказал Медведев.

Он сообщил, что сейчас в реестре зарегистрировано более четырех тысяч программ.