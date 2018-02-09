В Минфине пообещали снижение налоговой нагрузки на россиян

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Налоговая нагрузка в РФ для добросовестных плательщиков в следующем политическом цикле будет не увеличиваться, а сокращаться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), завершающейся в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. В том числе РИА Новости обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является РСПП.