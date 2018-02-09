В Минфине пообещали снижение налоговой нагрузки на россиян

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Налоговая нагрузка в РФ для добросовестных плательщиков в следующем политическом цикле будет не увеличиваться, а сокращаться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нельзя говорить о том, что мы где-то втихаря подкручиваем, повышаем налоги. Наоборот. И хочу сказать, что для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться", — сказал глава Минфина, выступая на заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), завершающейся в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. В том числе РИА Новости обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является РСПП.