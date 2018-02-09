В Калининградской области в течение месяца запустят две ТЭС

КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Запуск двух новых теплоэлектростанций – Маяковской и Талаховской, построенных в Калининградской области, состоится в течение месяца, сообщил журналистам в режиме телемоста генеральный директор ООО "Интер РАО – Управление электрогенерацией" Тимур Липатов.
"В настоящий момент в завершающей стадии находится строительство блоков первых станций – Маяковской и Талаховской. Пуск будет в ближайшее время, я думаю, мы говорим о периоде максимум месяц. Станции в настоящий момент завершают пуско-наладочные работы, мелкие недоделки", — сказал Липатов.
По его словам, строительство всех новых ТЭС позволит полностью обеспечить Калининградскую область электроэнергией и сделает ее энергонезависимой. Липатов отметил, что в настоящее время режим работы калининградской энергосистемы находится в безопасности, базовую нагрузку области закрывает калининградская ТЭЦ-2.
В Калининградской области в настоящее время работает четыре ТЭЦ, одна ГРЭС и две небольшие ГЭС. Крупнейшая электростанция области — Калининградская ТЭЦ-2 мощностью 900 МВт. Пуск ее первого энергоблока состоялся 28 октября 2005 года, второго — 24 декабря 2010 года. Это обеспечило энергетическую самостоятельность региона.