В Калининградской области в течение месяца запустят две ТЭС

КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Запуск двух новых теплоэлектростанций – Маяковской и Талаховской, построенных в Калининградской области, состоится в течение месяца, сообщил журналистам в режиме телемоста генеральный директор ООО "Интер РАО – Управление электрогенерацией" Тимур Липатов.

В Калининградской области по решению российского правительства строятся четыре электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт, три из которых будут работать на газовом топливе, одна — на угле. Управление проектами строительства Талаховской в городе Советске и Маяковской ТЭС — в Гусеве (каждая по 156 МВт), строительство которых началось в июле 2016 года, осуществляет ООО "Интер РАО — Инжиниринг".

"В настоящий момент в завершающей стадии находится строительство блоков первых станций – Маяковской и Талаховской. Пуск будет в ближайшее время, я думаю, мы говорим о периоде максимум месяц. Станции в настоящий момент завершают пуско-наладочные работы, мелкие недоделки", — сказал Липатов.

По его словам, строительство всех новых ТЭС позволит полностью обеспечить Калининградскую область электроэнергией и сделает ее энергонезависимой. Липатов отметил, что в настоящее время режим работы калининградской энергосистемы находится в безопасности, базовую нагрузку области закрывает калининградская ТЭЦ-2.

"Но до момента завершения Маяковской и Талаховской ТЭС у этой генерации не было резерва, в этой связи любое отклонение в режиме работы калининградской ТЭЦ-2 закрывалось перетоком из энергосистем, в первую очередь, прибалтийских стран. С учетом появления Маяковской и Талаховской генерации у нас надежно зарезервирована поставка электроэнергии, и режим работы энергосистемы Калининградской области становится более безопасным и надежным", — добавил Липатов.

В Калининградской области в настоящее время работает четыре ТЭЦ, одна ГРЭС и две небольшие ГЭС. Крупнейшая электростанция области — Калининградская ТЭЦ-2 мощностью 900 МВт. Пуск ее первого энергоблока состоялся 28 октября 2005 года, второго — 24 декабря 2010 года. Это обеспечило энергетическую самостоятельность региона.