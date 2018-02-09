Госдума приняла пакет законов об амнистии капитала в 2018-2019 годах

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госдума приняла пакет из трех законов о проведении в 2018–2019 годах второго этапа амнистии капитала.
Законы, проекты которых внесены депутатами Андреем Макаровым, Павлом Крашенинниковым, Анатолием Аксаковым и Алексеем Диденко, устанавливают срок второго этапа амнистии капиталов с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Причем для тех, кто подаст декларации на втором этапе, сохраняется тот же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа.
Декларанты в ходе второго этапа смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года. Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно представить ее и в ходе второго этапа, по выбору — в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС России.
Данный пакет законов учитывает предложения бизнеса, в том числе о возможности задекларировать уже закрытые счета и компании, пояснял РИА Новости член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник. По его словам, на втором этапе амнистии капитала, так же как и на первом этапе, предусматривается освобождение от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. А лица, которые захотят закрыть свой бизнес за рубежом и перевести его в РФ, в случае подачи декларации будут освобождены от уплаты 13% НДФЛ, напомнил депутат.