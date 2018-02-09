Медведев поручил упростить открытие малого бизнеса

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с Минэкономразвития до 3 апреля внести в правительство проект по снижению госпошлины до нуля при подаче заявления для электронной госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей ("старт за ноль"), сообщается на сайте кабмина.

Также к работе планируется привлечь ФНС, АО "Корпорация МСП", объединения предпринимателей и кредитные организации.

Кроме того, до 3 апреля им поручено разработать проект, предусматривающий исключение из налогооблагаемой базы НДФЛ доходов участника хозяйственного общества, полученных в виде денежных средств или иного имущества, оставшегося при ликвидации после уплаты налогов и иных обязательных платежей ("выход за ноль"). Также Минфину совместно с МЭР с участием Банка России поручено проработать предложения организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" по ряду вопросов.

В частности, к ним относятся увеличение предельного уровня дохода организации для возможности применения упрощенной системы налогообложения, установление нулевой ставки НДС при осуществлении внутренних пассажирских перевозок, упрощение валютного контроля при экспортных контрактах и другое. О результатах необходимо доложить в проектный комитет, срок выполнения поручения – 27 марта.

Поручения даны по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Как заявил Медведев в январе, России необходимо стремиться к тому, чтобы открытие и закрытие предприятий малого и среднего бизнеса было максимально легким и проходило по формуле "старт за ноль" и "финиш за ноль". По его словам, сектор малого и среднего бизнеса в РФ в последние годы развивается хорошо, после определенного спада число таких предприятий к началу 2018 года составило более 6 миллионов.