ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Финансово-промышленный капитал"

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Банк России с 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Финансово-промышленный капитал" (ФПК), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк ФПК на 1 января занимал 297-е место в банковской системе РФ.