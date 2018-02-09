Белый дом прокомментировал обвал американских бирж

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Администрация США уверена, что экономика страны по-прежнему сильна, а обвал бирж не говорит об экономическом кризисе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
"Президент, как и остальная часть Белого дома, обеспокоен долгосрочными перспективами роста, и фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятости – высокий, уровень заработной платы, корпоративные заимствования растут. Эти показатели указывают на сильную экономику", — ответил представитель администрации на вопрос журналистов об очередном падении бирж в четверг.