Белый дом прокомментировал обвал американских бирж

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Администрация США уверена, что экономика страны по-прежнему сильна, а обвал бирж не говорит об экономическом кризисе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке. Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также рухнул на 4,2%.

"Президент, как и остальная часть Белого дома, обеспокоен долгосрочными перспективами роста, и фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятости – высокий, уровень заработной платы, корпоративные заимствования растут. Эти показатели указывают на сильную экономику", — ответил представитель администрации на вопрос журналистов об очередном падении бирж в четверг.