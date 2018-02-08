"Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Строительство "Турецкого потока" на территории ЕС будет вестись в полном соответствии с правилами Еврокомиссии, сообщил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, выступая на Дне инвестора в холдинге.

Прокладывать сухопутную часть второй нитки газопровода будут газотранспортные операторы европейских государств, добавил он.

При этом топ-менеджеры "Газпрома" отказались комментировать маршрут строительства. "Что касается перспектив и направления поставок, так же, как упоминалось в ходе доклада, по первой нитке газ будет поставляться в Турцию, а по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Более детально мы этот вопрос на текущий момент комментировать не будем", — сказал начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус.

Заместитель председателя правления компании Андрей Круглов добавил, что оценка стоимости сооружения газопровода повысилась с шести до семи миллиардов долларов.

"Также мы не исключаем возможность проектного финансирования, но хочу сказать, что исходя из существующей реальности, в которой мы живем и работаем, скорее всего "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с "Северным потоком — 1", — сказал он.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первую, предназначенную для поставок газа в Турцию, планируется ввести в строй в марте, вторую — для Южной и Юго-Восточной Европы — в 2019 году."Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.