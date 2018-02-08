ЦБ получил от МВД запрос на проверку "Росгосстраха"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Банк России получил от МВД предложение по совместной проверке "Росгосстраха" и прорабатывает вопрос целесообразности ее проведения, сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Да, такое предложение поступило в Центральный банк", — сказал Чистюхин, отвечая на вопрос, поступало ли в ЦБ от МВД предложение по совместной проверке "Росгосстраха".

"Мы сейчас этот вопрос прорабатываем и с точки зрения сутевой. Почему? Потому что в банке "Открытие" долгое время работала временная администрация, которая, конечно же, смотрела все бизнес-процессы и дочернего общества ПАО "Росгосстрах". С этой точки зрения мы должны для себя принять решение, есть ли необходимость с коллегами из МВД проводить проверку или можно просто воспользоваться всеми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ", — пояснил зампред.

Он добавил, что сегодня законодательство не предусматривает формат таких совместных проверок, однако технически это решаемый вопрос.

"Мы сейчас обсуждаем, нужна ли проверка, потому что ведь проверка только инструмент, нужно получить какие-то факты. Не факт, что для этого нужна проверка с учетом того, что мы подробно изучили всю деятельность "Росгосстраха" за последние несколько месяцев", — добавил зампред ЦБ.

Банк "ФК Открытие" и входящие в его группу активы, среди которых "Росгосстрах", с августа прошлого года проходят процедуру санации через контролируемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Представители руководства ЦБ заявляли, что покупка "Росгосстраха", в числе прочих причин, стала катализатором ухудшения ситуации в банке "Открытие". Чистый убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос более чем в 7 раз и составил 33,3 миллиарда рублей.