Путин отметил важность создания современных рабочих мест

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей форума "Новая кооперация" в Ульяновске и отметил важность создания современных рабочих мест и комфортных условий для квалифицированных специалистов, сообщается на сайте Кремля.

Президент выразил убежденность в том, что сегодня богатый потенциал потребительской кооперации и её ресурсы в полной мере должны работать в интересах людей, в реализации масштабных планов, связанных с качественной модернизацией агропромышленного комплекса, укреплением продовольственной безопасности страны, совершенствованием торгового и бытового обслуживания населения.

"Важно создавать современные рабочие места, комфортные условия для квалифицированных специалистов, молодёжи в малых городах и сёлах. В этой связи отмечу плодотворную деятельность Центросоюза, который сохраняет приверженность основным принципам кооперативного движения, многое делает для обеспечения занятости людей самых разных профессий и возрастов", — говорится в приветствии.

Глава государства также отметил большую историю и уникальные традиции отечественного кооперативного движения и подчеркнул, что оно всегда играло значимую роль в развитии экономики и сельского хозяйства, в решении насущных социальных проблем.