Российский бизнес заинтересован в стабильных налогах, считает депутат

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в стабильных и низких налогах, а также доступе к недорогим длинным кредитам, но не в списании долгов по налогам и сборам, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин в интервью РИА Новости предложил рассмотреть возможность списания бизнесу задолженности по налогам и сборам. В декабре президентом был подписан закон, который допускает списание ряда долгов индивидуальных предпринимателей. Однако по юрлицам такого решения нет, а "у нас более триллиона накоплено задолженности юридических лиц", напомнил глава бизнес-объединения.

"Считаю, что налоговые амнистии вряд ли будут полезны. Они сформируют потребительские ожидания на следующий период. Получается, что если ты заплатил налоги предыдущего периода, а кто-то не заплатил, то ты будешь в роли проигравшего, потому что кому-то их простят", — сказал РИА Новости, комментируя эту инициативу, Гутенев.

"Может быть лучше ввести мораторий на повышение налогов?" — предложил он. "Ведь получается, мы формируем одну категорию, которая платит, им эти платежи увеличиваются, в то время как другой категории прощаем. И если простим долги, допустим, только малому и среднему бизнесу, то чем крупный бизнес хуже? Они тоже будут выходить со своими предложениями", — заметил первый зампред думского комитета.

Он напомнил, что есть механизм банкротства. "И если не получается заниматься бизнесом, значит, нужно завершить это. Но не за счет ресурсов бюджета заниматься амнистией юрлицам, тем более, на 1 триллион рублей. На мой взгляд, это чудовищная сумма", — заявил Гутенев.

"Я предпочел бы в качестве помощи малому и среднему бизнесу обеспечить им доступность к недорогим и длинным деньгам. Считаю, что необходимо снижать ставку рефинансирования. Поэтому вместо того, чтобы простить этот триллион, я бы обеспечил малому бизнесу процентную ставку, недорогие длинные деньги, под 2,5-3%. Это был бы гораздо больший эффект", — резюмировал он.