МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Корпорация Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включенным в американский санкционный список, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо компании от 12 января.

Oracle предупредила российских партнеров о соблюдении новых ограничений против нефтегазового сектора. Речь идет о запрете предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них участвует лицо, подпадающее под действие американской директивы №4.

Запрет распространяется на проекты, стартовавшие после 28 января.

Ограничение также касается любых изменений или продления уже заключенных контактов. Оно не распространяется только на оказание финансовых услуг, например по бухучету или страхованию. Сделки, не соответствующие требованиям, могут задержать или отклонить.

К письму прилагается список компаний, подпадающих под санкции. В нем 283 названия, в том числе предприятия "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и "Сургутнефтегаза". Санкции применяются и к структурам, в которых доля включенной в список компании составляет более 33 процентов.

Директива №4 вышла в 2014 году, тогда под ограничения попали только проекты по разработке месторождений в России или в ее территориальных водах. В 2017 году ограничительные меры распространили на любые проекты, в которых попавшим под санкции компаниям принадлежит не менее трети участия или большинство прав голоса.

Источник газеты в одной из нефтекомпаний считает, что полный запрет ПО от Oracle нанесет отрасли большой ущерб, зависимость российского нефтегазового сектора от иностранного софта все еще очень высока.

По данным издания, большинство федеральных информационных систем продолжают работать на системах управления базами данных Microsoft (38,6%) и Oracle (25,4%), российские аналоги используют только 2,9%.

Компания Oracle

Oracle — американская корпорация, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций. Oracle специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений.

Компания была основана в 1977 году, ее штаб-квартира располагается в Калифорнии, а подразделения — в более чем 145 странах.