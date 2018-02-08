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Экономика

Труба зовет: почему Европе не обойтись без российского газа

08:0008.02.2018
(обновлено: 09:44 08.02.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram ScheibleНанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фотоНанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. По итогам прошлого года "Газпром" занял более трети газового рынка Европы, установив абсолютный рекорд поставок. Корпорация намерена продолжать рыночную экспансию. Причем не только в западном направлении. Почему европейцы все больше нуждаются в российском газе — в материале РИА Новости.

Генерал Мороз

В 2017 году европейские потребители получили из России 194,4 миллиарда кубометров голубого топлива. Это на 8,4% больше, чем в 2016-м (179,3 миллиарда кубов). Об абсолютном рекорде за всю историю советской и российской газовой отрасли рассказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

По его словам, за год доля компании на рынке Евросоюза увеличилась с 33,1 до 34,7%. А в 2012-м этот показатель не превышал 26%. Таким образом, за последние пять лет экспорт российского газа в ЕС вырос на девять процентных пунктов.

Долгосрочный прогноз более чем оптимистичный: к 2035 году объемы экспорта российского газа в Европу, как ожидается, увеличатся в полтора раза — до 393-459 миллиардов кубометров. В результате "Газпром" возьмет под контроль уже 38-41% европейского рынка.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, объясняют такую динамику несколькими факторами. Среди них — холодная погода, снижение цен на газ, а также реализация планов ЕС по отказу от атомных электростанций и ТЭС, работающих на угле.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Пан — пропал. "Северный поток — 2" выкинет Польшу с газового рынка

Кроме того, аналитики напоминают и о конкурентных преимуществах трубопроводного газа перед сжиженным. "Абсолютный прирост в доле на европейском рынке связан со способностью "Газпрома" оперативно нарастить объемы поставок топлива по стационарным трубопроводам. Для этого есть и избыточные добывающие мощности, которых нет, например, у Норвегии и Голландии", — подчеркнул экономист Евгений Ицаков.

Обострение конкуренции на энергетическом рынке также сыграло свою роль. Перелом произошел в 2016-2017 годах, когда стоимость газа снизилась. Впервые за пять лет газ и уголь достигли ценового паритета, отмечает аналитик Vygon Consulting Екатерина Колбикова. По ее мнению, в долгосрочной перспективе ситуация будет складываться в пользу газа.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области

 

Чистая работа

Альтернативой природному газу считается так называемая зеленая энергетика, опирающаяся на возобновляемые источники — ветер, воду, солнце, биотопливо. В ЕС этому направлению уделяют большое внимание.

Согласно докладу центров по изучению климата Sandbag и Agora Energiewende, в 2017 году в Европе почти 32% электрогенерации пришлось на возобновляемые источники. Впрочем, распределение по странам неравномерно: Дания обеспечивает себя зеленой энергетикой на 74%, Германия — на 30%, Великобритания — на 28%. К 2030 году перед Европой стоит задача довести общий показатель до 50%.

Однако расширение зеленой энергетики не снизит потребление природного газа в европейских странах, уверен Валерий Нестеров из Sberbank CIB. В Европе пытаются постепенно отказаться от угля и ликвидировать ТЭС, работающие на нем. На такие ТЭС сейчас приходится пятая часть электрогенерации.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт: для Германии "Северный поток — 2" — важнейший инструмент развития

В Германии (а это ключевой потребитель российского газа) доля угля в энергетике, по последним данным, — 37%. Кроме того, ФРГ к 2022 году намерена закрыть свои атомные станции. Выпадающие мощности будут замещаться не только ветряными или солнечными электростанциями. "Базовая нагрузка в любом случае ляжет на ТЭС, работающие на голубом топливе. Развитие альтернативной энергетики дублируется развитием газовой. Ведь ветер сегодня есть, а завтра его нет", — говорит Нестеров.

Другой фактор — политика некоторых стран ЕС, направленная на ослабление зависимости от поставок "Газпрома". В частности, Еврокомиссия предлагает внести поправки к газовой директиве ЕС, предполагающие распространение норм энергетического законодательства на все газопроводы, идущие из третьих стран.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Nord Stream 2 потребует компенсации при изменении законодательства ЕС

Помимо всего прочего, нормы требуют разделять деятельность по продаже и транспортировке топлива, а также пускать в трубу сторонних участников. На текущий момент ограничения не распространяются на проект "Северный поток — 2". Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг уже заявил, что в случае изменения правил игры компания намерена потребовать компенсации ущерба.

Несмотря на препятствия со стороны еврочиновников, спрос на российский газ будет повышаться, отмечает Колбикова. Ожидается, что создание новых объектов зеленой энергетики более чем на 70% заместит угольную и атомную электрогенерацию.

"Это снизит потенциальную конкуренцию между газом и возобновляемыми источниками энергии. Следовательно, рост европейского спроса на газ продолжится", — считает она.

© РИА Новости / Алексей НикольскийЦеремония соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
© РИА Новости / Алексей Никольский
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын

Восточный вектор

Россия собирается наращивать объемы экспорта газа не только по европейскому направлению. В первую очередь речь идет о Китае. На этом рынке "Газпром" намерен занять долю в 10% к 2025 году, а к 2035-му — 13%.

Поставки топлива в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начнутся в декабре 2019-го. Китайские партнеры, согласно контракту, будут получать 38 миллиардов кубометров газа в год.

Конечно, трубопроводный газ в Евросоюз и Китай направится с разных месторождений. Но сам по себе факт диверсификации экспорта, по мнению экспертов, может дать Москве дополнительные козыри в газовом диалоге с Брюсселем.

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