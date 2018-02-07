Биткоин уверенно растет на заявлениях американских регуляторов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) уверенно растет вечером в среду, поднимаясь выше отметки в 8 тысяч долларов на заявлениях представителей главных финансовых регуляторов США, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.35 мск биткоин рос на 15,2%, до 8,29 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта поднималась в цене на 12,23%, до 8,191 тысячи долларов, на OKEx — на 14,52%, до 8,19 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин рос в цене на 6,7%, до 8,218 тысячи долларов.

Трейдеры оценивают результаты прошедших в среду слушаний в сенатском банковском комитете США, посвященных криптовалютам. Глава Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) Дж. Кристофер Джанкарло и глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон заявили о необходимости защиты пользователей криптовалют, при этом подчеркнув, что жесткое регулирование крипторынка не является обязательным условием для обеспечения безопасности. Джанкарло в своем выступлении также говорил о важности технологии блокчейн, отметив, что "без биткоина не было бы блокчейна".

Тем временем, другие криптовалюты также дорожают. Ethereum рос в цене на 11,48%, до 825,97 доллара, Ripple — на 6,3%, до 0,77 доллара, Bitcoin Cash — на 10,22%, до 1,013 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 388,27 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 21%, Ripple — 8%.