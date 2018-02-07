"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, говорится в сообщении "Яндекса".

В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 миллионов долларов. Стороны оценивают компанию более чем в 3,8 миллиарда долларов.

Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший "Яндекс.Такси".

В совет директоров объединенной компании вошли четыре представителя "Яндекса": председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.

Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Сервис UberEATS в регионах сделки также перейдет в объединенную компанию.

В середине июля 2017 года "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В конце 2017 года сделка получила все необходимые одобрения от регулирующих органов.