Президент РФ Владимир Путин во время встречи по вопросам экологической ситуации в Красноярском крае. 7 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи по вопросам экологической ситуации в Красноярском крае. 7 февраля 2018

КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел новый терминал аэропорта "Красноярск".

Российский лидер прибыл в аэропорт по завершении своей рабочей программы в Красноярске.

В большой светлый терминал президент вошел с верхнего этажа. Собравшиеся внизу пассажиры обратили внимание на российского лидера, снимали его на мобильные телефоны.

Новый терминал был открыт в конце прошлого года. Как сообщил российскому лидеру гендиректор аэропорта Андрей Метцлер, пропускная способность аэропорта с открытием нового терминала увеличилась вдвое. Метцлер рассказал президенту о проработке проектов, которые обсуждались ранее.

Кроме того, Путину рассказали о планах построить железнодорожную ветку к аэропорту. Метцлер уточнил, что речь идет о грузопассажирской ветке, но не аэроэкспрессе. Эта ветка могла бы влиться во всю железнодорожную инфраструктуру, отметил Метцлер. Время в пути от города до аэропорта, как сказал он, с появлением такого сообщения составило бы около 40 минут.