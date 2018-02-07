В Goldman Sachs предрекли крах большинству криптовалют

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Большая часть криптовалют не сможет выжить в существующей форме, и инвесторам стоит быть готовыми к тому, что их стоимость упадет до нуля.

Такое мнение высказал глава отдела анализа капиталовложений в одном из крупнейших американских банков Goldman Sachs Стив Стронгин. По его оценке, высока вероятность того, что рынок криптовалют, капитализация которого за последний месяц упала на 500 миллиардов долларов, будет монополизироваться. В этом случае многие из них потеряют популярность, а стоимость опустится до нуля, считает он.

Тем не менее, цена на те криптовалюты, которые выживут на рынке, все же может возрасти, полагает аналитик.

"Из того, что сегодня на этом рынке образовался спекулятивный "пузырь", еще не следует, что цены на немногие выжившие криптовалюты не смогут превысить текущие значения. В то же время это, скорее всего, означает, что большинству криптовалют, если не всем, никогда не удастся достичь недавних рекордных показателей стоимости", — цитирует аналитическую записку Стронгина RT.

Он также отметил такие недостатки современных криптовалют, как медленные транзакции, проблемы безопасности и высокие эксплуатационные расходы.

В последние дни ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом сообщали американские JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money. С ограничениями рынок столкнулся также в Индии и Китае. На этом фоне самая популярная криптовалюта — биткоин — потеряла уже четверть своей стоимости.