Кудрин назвал инициативу Титова по возврату бизнесменов из Лондона странной

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал странной инициативу бизнес-омбудсмена Бориса Титова по возврату в Россию бизнесменов из Лондона.

"Мне эта инициатива кажется странной. Больше даже не буду ничего добавлять. Я не понимаю оснований и мотивов, много странного в этой инициативе", — сказал Кудрин журналистам.

Титов на прошлой неделе встретился в Лондоне с российскими бизнесменами, против которых в РФ ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек.

В среду же Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. По оценке Титова, по ряду из этих бизнесменов у уголовные дела должны быть просто прекращены, а тем, кто действительно нарушил закон, надо дать возможность погасить нанесенный ущерб. Список на этой неделе поступил в Кремль и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет проработан с силовиками.

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