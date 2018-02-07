"Список Титова": что общего у адвоката, декана, чиновника и бизнесмена

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В список бизнес-омбудсмена Бориса Титова среди прочих попали обвиняемый в рейдерстве адвокат Евгений Рыжов, бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Виктор Ламаш, основатель холдинга "Марта" Георгий Терфилов и экс-замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов.

Всего в список, оглашенный Титовым сегодня, входят 16 человек, желающих вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. По оценке Титова, по ряду из них уголовные дела должны быть просто прекращены, а тем, кто действительно нарушил закон, надо дать возможность погасить нанесенный ущерб. Список на этой неделе поступил в Кремль и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет проработан с силовиками.

Бизнесмен

Основатель холдинга "Марта" Георгий Терфилов в ноябре 2010 года был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По поддельным документам он въехал в Британию, был арестован в аэропорту и получил полтора года условно.

По данным МВД, Терфилов похитил деньги нескольких организаций, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему вовсе не принадлежало.

Холдинг "Марта" развивал торговые сети "Гроссмарт", Pur Pur, а также Billa совместно с группой REWE, и интернет-торговлю. Кроме того, холдинг занимался производством полимерной продукции и стройматериалов. Выручка розничного направления холдинга в 2007 году превысила 570 миллионов долларов, тогда он входил в топ-200 крупнейших российских компаний по данным Forbes.

Однако в конце лета 2008 года, когда компания накопила несколько миллиардов рублей долгов и допустила дефолт по облигациям, ее дочерняя компания ООО "Элекскор", развивающая сеть "Гроссмарт" (основной актив холдинга), попросила признать себя банкротом. Позже "Марта" был вынуждена остановить розничный бизнес.

Адвокат

Адвокат Евгений Рыжов был объявлен в розыск по делу о рейдерском захвате здания на Гоголевском бульваре Москвы.

Четверо его предполагаемых соучастников не успели скрыться: один признал вину и был осужден в особом порядке, дело в отношении еще трех сейчас рассматривается по существу. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет заключения.

По версии следствия, соучастники разработали план завалить суды тяжбами, "внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем".

В ходе расследования следствие выяснило, что в афере участвовала судья Арбитражного суда Москвы Ирина Баранова. Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение в отношении нее уголовного дела, но Баранова успела уехать в США.

Декан

Бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Виктор Ламаш был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве вместе со своей супругой экс-заведующей отделением менеджмента института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш, сообщала ранее газета "Коммерсант".

По сведениям "Ъ", ущерб по делу превышает 10 миллионов рублей: студенты вносили оплату за обучение на счет фирмы, аффилированной с супругами, а дипломы им не выдавали.

Чиновник

Бывший заместитель главы Минсельхоза РФ (2009-2010 годы) Алексей Бажанов был объявлен в международный розыск в марте 2014 года.

МВД расследуется в отношении него дело о хищении 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга "Маслопродукт". Также он является фигурантом дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у "Росагролизинга" в Воронежской области.

Ранее МВД РФ сообщало, что в 2008–2009 годах Бажанов и его сообщники похищали деньги через заключение договоров лизинга на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям высокотехнологического оборудования для производства рафинированного подсолнечного масла.

Один из фигурантов этого дела — гендиректор воронежского ООО "Вита" Сергей Цветков — уже приговорен к трем годам колонии общего режима.

Бажанов, как сообщается, переводил деньги на несколько счетов, в том числе в швейцарские банки. Власти страны передали российской стороне документы, относящиеся к его делу. Запрос российских прокуроров на предоставление всей банковской информации по делу Бажанова сейчас рассматривается генпрокуратурой Швейцарии.