Forbes назвал имя самого богатого криптовалютного миллиардера

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший гендиректор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал самым богатым бизнесменом, разбогатевшим на криптовалютных операциях, пишет Forbes.

Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать криптовалюту Ethereum, — у него, по разным оценкам, от одного до пяти миллиардов долларов. Третье место у создателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от 1,1 до двух миллиардов долларов.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, отсудившие в 2008 году 65 миллионов долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга, занимают четвертую строчку с 0,9-1,1 миллиарда долларов.

Также в рейтинге оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, у которого примерно 400-500 миллионов долларов. Состояние Виталия Вавилова, создавшего компанию по майнингу биткоина Bitfury, оценивается в 500-700 миллионов долларов.

Отмечается, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывалась непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность, а также то, что криптовалюты не защищены от кражи, в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж — не редкость. Скорость на рынке криптовалют решает многое, поэтому данные рейтинга указаны в диапазонах.