В РСПП хотят обсудить с Путиным "кремлевский доклад"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) хочет обсудить на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг "кремлевского списка" США, сообщил журналистам глава союза Александр Шохин.
Минфин США в конце января в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
Путин ранее уже назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", наносящим вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации.
По его словам у многих фигурантов "кремлевского списка" могут возникнуть проблемы, несмотря на то, что он не подразумевает санкции.
Так, в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что российские бизнесмены начинают ощущать на себе влияние от публикации списка — они сталкиваются с дополнительными проверками, по крайней мере по некоторым из своих финансовых сделок. А Telegraph также со ссылкой на источники написала, что разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность из-за того, что размещение акций российской энергокомпании En+ (подконтрольна Олегу Дерипаске) на Лондонской бирже прошло без консультаций со спецслужбой.
"В любом случае нужно исходить из крайних схем реализации этого (возможного) санкционного механизма. Тем более, идут промежуточные выборы в конгресс (США)", — добавил он.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), проходящей с 5 по 9 февраля 2018 года, и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является Российский союз промышленников и предпринимателей.