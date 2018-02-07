В РСПП хотят обсудить с Путиным "кремлевский доклад"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) хочет обсудить на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг "кремлевского списка" США, сообщил журналистам глава союза Александр Шохин.

Минфин США в конце января в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Путин ранее уже назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", наносящим вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации.

"Мы об этом поговорим в пятницу. У нас будет заседание бюро. Поскольку у нас почти 15 членов бюро РСПП в "кремлевском списке" из нынешних 28, то, безусловно, мы обменяемся ситуацией. Может быть, даже обсудим ее на закрытой встречи с президентом Путиным. (Нужно) понять, нужны ли какие-то действия со стороны власти", — сказал Шохин в кулуарах Недели российского бизнеса.

По его словам у многих фигурантов "кремлевского списка" могут возникнуть проблемы, несмотря на то, что он не подразумевает санкции.

Так, в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что российские бизнесмены начинают ощущать на себе влияние от публикации списка — они сталкиваются с дополнительными проверками, по крайней мере по некоторым из своих финансовых сделок. А Telegraph также со ссылкой на источники написала, что разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность из-за того, что размещение акций российской энергокомпании En+ (подконтрольна Олегу Дерипаске) на Лондонской бирже прошло без консультаций со спецслужбой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк В МИД РФ рассказали о возможном ответе на "кремлевский доклад" "Нахождение Олега Владимировича (Дерипаски) в санкционном списке — это уже демонстрация того, что к каждой сделке, которая формально под санкции не подходит, будет повышенное внимание не только со стороны структур, уполномоченных следить за санационными режимами. "Кремлевский список" — не санкционный, но усиленное наблюдение уже началось", — сказал Шохин.

"В любом случае нужно исходить из крайних схем реализации этого (возможного) санкционного механизма. Тем более, идут промежуточные выборы в конгресс (США)", — добавил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), проходящей с 5 по 9 февраля 2018 года, и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является Российский союз промышленников и предпринимателей.