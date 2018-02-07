Топилин назвал причину падения реальных доходов россиян

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Двухлетнее падение реальных доходов россиян на фоне роста зарплат, возможно, объясняется сокращением теневого сектора экономики, считает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов", — заявил Топилин.

"Я даже когда в конце года, в ноябре месяце, говорил, какой прогноз будет, я предполагал, что все-таки реальные доходы по итогам года в связи с понятным уже ростом реальной заработной платы… мы сможем их вытянуть, но этого не произошло", — отметил он.

Топилин предположил, что снижение реальных доходов может быть связано с тем, что объемы теневого сектора экономики уменьшились. "Мне кажется, это связано с тем, что у нас сектор теневой, который является поставщиком через расходы статистического учёта динамики доходов (статистика учитывает расходы населения — ред.), вот он как раз начинает сворачиваться… Мне кажется, где-то здесь есть определенный ответ", — сказал Топилин.