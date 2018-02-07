Греф предложил создать министерство по искусственному интеллекту

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф предложил задуматься о создании в России министерства по искусственному интеллекту.

"В бизнесе буквально все сегодня начинают этим заниматься (искусственным интеллектом. — Прим. ред.), и это касается государства", — сказал Греф, выступая на форуме "Лидеры России".

"На наш завтрак в Давосе должен был приехать первый в мире министр по искусственному интеллекту из Арабских Эмиратов, он молодой парень, ему, по-моему, 26 лет, к сожалению, он в последний момент не смог приехать в Давос. <…> Думаю, мы обязательно с ним встретимся", — надеется Греф.

Он назвал создание министерства по искусственному интеллекту "смелым решением". "Я не думаю, что это только PR-задача. Конечно, это PR, с одной стороны, с другой стороны, надо хорошо подумать, может быть, имеет смысл такое министерство и создать", — заявил глава Сбербанка.