"Роснефть" обсуждает с Ираном сотрудничество на месторождении Азар

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Роснефть" ведет переговоры с иранской стороной о вхождении в проект разработки месторождения Азар, сообщил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Да, ведутся", — заявил Санаи в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, ведет ли "Роснефть" такие переговоры.

На месторождении Азар работает иранская Нефтяная инженерно-строительная компания (Oil Industries Engineering and Construction, OIEC). Летом 2017 года "Газпром нефть" и OIEC заключили меморандум о взаимопонимании, который предполагает, в частности, возможность сотрудничества на месторождении Азар.