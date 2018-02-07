Собянин рассказал о создании Smart City в Москве

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Правительство Москвы уже строит Smart City, что означает проникновение технологий во все отрасли города, заявил журналистам в ходе конкурса "Лидеры России" мэр столицы Сергей Собянин.

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. В ходе финального этапа мэр Москвы провел мастер-класс для участников конкурса на тему управления современным городом.

"Много вопросов было про Smart City — информационных технологиях Москвы. Мы не начинаем, не будем начинать строить Smart City, мы его строим. Smart City — это проникновение информационных технологий в самые важные отрасли Москвы — здравоохранение, образование, ЖКХ", — сказал Собянин.

"Сегодня Москва является одним из лидеров внедрения информационных технологий в городскую жизнь, и это направление будет и дальше одним из самых приоритетных, особенно, что касается взаимоотношений с гражданами, чтобы мы слышали их мнения, учитывали во всех наших проектах", — добавил мэр Москвы.

Ранее в январе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости, что Сбербанк вместе с мэрией Москвы начинает строительство инфраструктуры Smart City в Рублево-Архангельском, в 2018 году процесс активизируется, не исключено, что впоследствии руководство Сбербанка переедет туда из центрального здания на улице Вавилова, сообщал.

Всероссийский конкурс "Лидеры России" реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента России. Конкурс проводится среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы. Участники в возрасте до 50 лет должны иметь опыт управления не менее пяти лет, участники в возрасте до 35 лет — два года. Финалисты получат гранты в размере 1 миллиона рублей на повышение квалификации и получение образования в любом российском учебном заведении.