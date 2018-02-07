МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери российских миллиардеров из-за падения бирж в США увеличились еще на 2,5 миллиарда — до более чем 4,5 миллиарда долларов за два дня, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Во вторник индексы США закрылись в плюсе, отыграв часть падения торгов понедельника. Однако европейские и российские биржи, где в основном торгуются активы российских миллиардеров, за этот период снижались.

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находятся 27 россиян. По оценке Bloomberg, за вторник лишь четверо из них увеличили состояние. Общие потери составили 2,5 миллиарда долларов во вторник, а в понедельник — около 2,1 миллиарда долларов.

Больше всех накануне потерял глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на 430 миллионов долларов. Основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял 321 миллион долларов. Потери Романа Абрамовича составили 286 миллионов долларов, а у президента "Норникеля" Владимира Потанина — 253 миллиона.

Наибольший прирост капитала отмечен у основного владельца НЛМК Владимира Лисина, который стал богаче на 214 миллионов долларов. Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон заработал вчера 74,1 миллиона долларов. В плюсе оказались также основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и предприниматель Юрий Мильнер — их состояние выросло на 6,22 миллиона и 67 миллионов долларов соответственно.

При этом Мордашов по-прежнему возглавляет список богатейших людей России, по данным BBI. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов. Потанин занимает вторую строчку с состоянием в 19,6 миллиарда долларов, Лисин — третью (18,7 миллиарда долларов). Четвертое и пятое место остаются у Михельсона и Вексельберга (18 миллиардов и 16,5 миллиарда долларов соответственно).