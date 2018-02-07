Песков о списке бизнесменов, желающих вернуться: каждый случай уникален

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Список бизнес-омбудсмена Бориса Титова по предпринимателям, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах и хотели бы вернуться в Россию, поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Запрос только пришел, поэтому, конечно, потребуется время на проработку. Безусловно, здесь какого-то общего подхода, наверное, вряд ли стоит ожидать. Каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле, и почему человек не живет в России и как быть с этим дальше… Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Запрос поступил, он будет прорабатываться", — добавил он.

Среди пожелавших вернуться в Россию четыре бизнесмена из Москвы: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также в списке предприниматель из Пензы Алексмей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леонид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска и три предпринимателя из Нижнего Новгорода: Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев. Титов ранее сообщил, что в списке те, кто проживает в Великобритании, на Северном Кипре, в Австрии и на Украине.