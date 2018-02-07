Иранский посол отметил достоинства соглашения ОПЕК+

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соглашение ОПЕК+ стало хорошим опытом с точки зрения непрямого сотрудничества Тегерана, Москвы и Эр-Рияда, принесло хорошие результаты, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Договоренности, достигнутые в рамках ОПЕК+, принесли пользу и Ирану, и России. Это был хороший опыт и для Москвы, и для Тегерана, которые свои финансовые источники в основном получают за счет продажи нефти. И это был хороший опыт с точки зрения трехстороннего, непрямого сотрудничества между Ираном, Россией и Саудовской Аравией, оно принесло хорошие результаты", — сказал посол.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.