Иран надеется на заключение соглашения с "Газпромом" в первом полугодии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тегеран надеется, что соглашение с "Газпромом" по участию в "Иран СПГ" будет заключено в первой половине 2018 года, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Иранская сторона очень надеется, что это будет так. Хочется, чтобы российские компании поторопились и уже подписали соответствующие контракты", — сказал Санаи, отвечая на вопрос, может ли контракт быть заключен в первой половине 2018 года.

Говоря в целом о перспективах сотрудничества Ирана с российскими нефтегазовыми компаниями, он выразил надежду, что сложившиеся хорошие контакты приведут к началу реализации "некоторых контрактов" уже в первой половине 2018 года.

В декабре прошлого года "Газпром", NIOC (National Iranian Oil Company) и иранский Oil Pension Fund подписали соглашение о сотрудничестве по проекту сжижения природного газа в Иране. "Газпром" тогда сообщил, что изучит возможность участия в проекте "Иран СПГ" (Iran LNG), проведет исследование по реализации в Иране проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

Сейчас акционерами проекта Iran LNG являются дочерняя компания NIOC — NIGEC (National Iranian Gas Export Company, владеет 49% в проекте), и иранский Oil Pension Fund (51%). Компании искали партнера для реализации проекта среди компаний-мейджоров. Ресурсной базой для проекта является месторождение Южный Парс, которое находится на территории Ирана и Катара.

Первая фаза проекта Iran LNG предусматривает строительство двух технологических линий по сжижению газа мощностью по 5,25 миллиона тонн в год. Вторая фаза предусматривает увеличение производительности до 21 миллиона тонн в год за счет создания двух дополнительных технологических линий.