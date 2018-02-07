Иран готов подписать контракты с российскими нефтегазовыми компаниями

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тегеран надеется на подписание в 2018 году контрактов с российскими нефтегазовыми компаниями, хорошее продвижение в сотрудничестве на данный момент, в частности, у "Роснефти" и "Газпрома", заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Прошлый (2017-й) год был хорошим именно с точки зрения развития двусторонних контактов в энергетике, можно говорить о значительном прогрессе. Было достигнуто взаимопонимание между российскими нефтегазовыми компаниями и министерством нефти Ирана", — заявил дипломат.

Он отметил, что шесть крупных российских нефтегазовых компаний имеют меморандумы о взаимопонимании, некоторые уже представили свои изыскания по проектам.

"Надеемся, что это все приведет к подписанию контрактов в 2018 году. Компании ведут исследования месторождений, но некоторые компании ближе к подписанию контрактов. Например, "Роснефть" хорошо продвигается, "Газпром" ведет серьезные переговоры по СПГ, "Зарубежнефть" подписала предварительный контракт", — отметил Санаи.

По его словам, среди российских компаний, которые также "хорошо взаимодействуют" с Тегераном, также "Газпром нефть" и "Лукойл".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.