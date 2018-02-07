Министр авиации Пакистана осмотрел Sukhoi Superjet-100

СИНГАПУР, 7 фев — РИА Новости. "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) представили самолёт Sukhoi Superjet-100 министру авиации Пакистана, сообщил журналистам в среду президент ГСС Александр Рубцов.

"По дороге сюда мы делали презентацию самолёта Sukhoi Superjet-100 в Исламабаде для пакистанских авиалиний и министр авиации провел у нас на борту больше трех часов", — сказал Рубцов на Singapore Airshow-2018.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) – разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".

Выставка военной и гражданской авиации Singapore Airshow является одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии и третьим по величине в мире международным авиасалоном. В 2018 году в ней примут участие более тысячи предприятий из 48 стран, включая ведущие мировые аэрокосмические компании.