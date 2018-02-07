Россия поставит Мьянме дополнительную партию самолетов Як-130

СИНГАПУР, 7 фев – РИА Новости. Россия поставит Мьянме дополнительную партию из шести учебно-боевых самолётов Як-130, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Петухов.

Ранее на полях выставки LIMA-2017 (Малайзия) Петухов заявлял РИА Новости, что в 2018 году Россия должна поставить Мьянме дополнительную партию Як-130, при этом не уточняя точного количества машин. Первый контракт на поставку самолётов этого типа был подписан сторонами в 2015 году.

"В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130", — сказал Петухов.

Как ранее сообщали в российских СМИ, первый контракт между РФ и Мьянмой на поставку Як-130 был подписан в июне 2015 года. Он подразумевает поставку Мьянме более десяти российских самолетов и оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Разработанный и производимый корпорацией "Иркут" Як-130 представляет собой двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в сложных метеоусловиях, по воздушным и наземным целям.