Вологодчина и банк "Уралсиб" подписали соглашение по соцпроекту "Забота"

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель правления ПАО "Банк Уралсиб" Константин Бобров во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк примет участие в реализации проекта выпуска социальных карт Забота".

Социальная карта "Забота" предназначена для малообеспеченных граждан региона и позволяет ее держателям получать скидки и льготы. В первую очередь, проект направлен на поддержку льготных категорий граждан. В числе участников проекта "Забота" — почти 650 организаций и индивидуальных предпринимателей, продающих товары и оказывающих услуги на территории области.

"Социальная поддержка граждан является для нас безусловным приоритетом, и очень важно, что наиболее востребована такая карта нашими ветеранами, пенсионерами, многодетными семьями, ветеранами боевых действий, заслуженными работниками, теми, которые нуждаются в государственной поддержке", — сказал Кувшинников.

По его словам, эта карта позволит получать скидки на товары, продукты, услуги более чем в 640 организациях. "Это и продуктовые гипермаркеты, промышленные товары, парикмахерские, прачечные. Транспортное приложение, которое мы запускаем с банком "Уралсиб", позволит получать скидку на межмуниципальных и городских пассажирских маршрутах", — отметил губернатор.

Как сообщил председатель правления банка, потенциально потребности Вологодской области могут составлять до 400 тысяч карт. "Банк технически готов к выпуску таких объемов карт в очень хорошем горизонте – речь идет о месяцах", — сказал РИА Новости Бобров после подписания соглашения.

Он полагает, что в дальнейшем расширение функционала и переход к полномасштабной универсальной карте позволит расширить сервисы, которые смогут получать как льготные категории граждан, так и все жители Вологодской области.

Бобров также напомнил, что для банка "Уралсиб" это не первый подобный опыт — банк уже более 10 лет успешно участвует в масштабном проекте по выпуску региональных социальных карт, который реализуется в Башкирии.

"Уралсиб" стал уже третьим банком федерального уровня, который присоединился к реализации социального проекта "Забота". "То, что к реализации проекта карты "Забота" присоединяются крупнейшие банки страны, говорит о том, что этот продукт востребован", — отметил Кувшинников.

