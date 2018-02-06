Согласован проект межправсоглашения по российской промзоне в Египте

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Проект межправсоглашения по российской промышленной зоне в Египте в целом согласован, планируется к подписанию в марте в Москве, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова.

"В целом проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Арабской Республики Египет о создании и обеспечении условий деятельности российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет согласован", — сообщила собеседница агентства.

"В настоящее время российская и египетская стороны проводят необходимые внутригосударственные процедуры в целях возможного подписания соглашения "на полях" 11-го заседания совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В случае их завершения в установленные сроки, заседание комиссии могло бы пройти в Москве в начале марта 2018 года под сопредседательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и министра торговли и промышленности Арабской Республики Египет Тарека Кабиля", — отметила она.