Эксперты предположили, какое будущее ждет биткоин

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) может упасть вплоть до 4-5 тысяч долларов, прежде чем вернется к росту, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Биткоин во вторник в моменте опускался ниже 6 тысяч долларов и теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости, подешевев уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом.
Возвращение роста
"На биткоин еще сильно будут влиять в ближайшие полгода новости о регулировании разного рода, а также появление таких криптовалют, как в Венесуэле El Petro. Мы бы воздержались от прогнозов по росту и падению биткоина до начала лета этого года", — заявила вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова.
"Конечно, нынешнее падение очень существенное, но цена биткоина впервые превысила 6 тысяч долларов 20 октября прошлого года, чуть больше трех месяцев назад. Биткоин и раньше снижался более чем на 80% с пиковых уровней, но всегда восстанавливался и продолжал рост. Важный уровень сопротивления находится в районе 4-5 тысяч долларов, если он будет пробит — на рынке будет паника", — отметил он.
Эксперт ожидает стабилизации цены биткоина примерно через месяц. "Я ожидаю, что рынок стабилизируется в течение одного месяца, после чего начнется восстановление. 7,6 тысячи долларов, 10 тысяч и 12,3 тысячи будут уровнями сопротивления. После падения в 2014 году цена восстанавливалась почти 1,5 года, в этот раз ожидаю восстановление до конца года", — сказал он.
"На наш взгляд, в ближайшие дни снижение биткоина может продолжиться. Целью текущего снижения является район 5 тысяч долларов. Но говорить о закате эпохи биткоина рано – он остается самой популярной криптовалютой (через биткоин проведено большое количество транзакций – это "обкатанная" система) и на него сохраняется спрос со стороны инвесторов (сейчас они затаились и ждут благоприятной точки для входа)", — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
"С одной стороны, мы видим негативную тенденцию. С другой стороны, это колоссальная возможность для крупных инвесторов. Как только курс биткоина восстановится, они сразу будут в гигантском плюсе. Безусловно, частным инвесторам не стоит вкладывать последние и, особенно, кредитные деньги. Это рисковое дело, рассчитанное на долгосрочную перспективу. Майнеры же и инвесторы замораживают свои средства и ни в коем случае не выводят их, поскольку вывести их сегодня означает зафиксировать свой убыток. Поскольку завтра биткоин может стоит дороже", — указал он.
"Мы ожидаем, что возврат рынка к фазе роста может произойти еще до конца первого квартала, по крайней мере ситуация уже стабилизируется. Вероятность достижения новых максимумов, например, 25 тысяч долларов за биткоин в первой половине года, конечно, снизилась, но мы считаем, что долгосрочная тенденция роста цены сохранится", — сказал главный аналитик Tokenbox Игорь Доганов.
"Наш долгосрочный прогноз не изменился — биткоин ждет коллапс вместе с другими криптовалютами, построенными на тех же принципах, в таком виде они не нужны ни современной экономике, ни зарождающейся цифровой экономике. Их место займут другие криптоактивы, которые сейчас разрабатываются. Но старые криптовалюты не покинут нас в один день. Поэтому в среднесрочной перспективе нас ждет серьезная волатильность. В краткосрочной роста не ожидается", — сообщил он.
Разнообразие факторов
"Разговоры о "закручивании гаек" в отношении криптовалют ведутся в Китае, Южной Корее, Индии, США, России и других странах. Кроме того, биткоин-сообщество в прошлом году так и не решило проблему масштабируемости, из-за чего возросло время и стоимость транзакций с биткоином. Свою роль сыграл и сезонный фактор – 16 февраля в Китае празднуется Новый Год. Если смотреть исторически, всегда в этот период наблюдалась просадка биткоина – ряд китайских инвесторов фиксирует прибыль перед длинными праздниками и тратит деньги на подарки или отпуск", — рассказал он.
Доганов указал еще одну причину падения стоимости биткоина — неуверенность инвесторов в том, что крупный, а также новый капитал будет приходить на этот рынок, а динамика роста уже не будет столь впечатляющей, как раньше.
"Действительно, запрещение покупки криптовалют с помощью кредитных карт банками США — ограничение притока ликвидности, но это однозначно и оздоровление рынка. Также инвесторы ожидают слушаний в сенате США, посвященных регулированию крипторынка. С одной стороны, предварительные заявления свидетельствуют лишь о желании ввести регулирование на федеральном уровне, что откроет и новые возможности для участников рынка. Но многие боятся неожиданных или резких заявлений", — пояснил он.
"Например можно в заголовке написать "Китай запрещает криптовалюты" и все, конечно, подхватят это, а можно более корректно и как есть на самом деле "Китай за криптовалюты, но для безопасности инвесторов на время подготовки законопроекта приостанавливаем те или иные процессы, или не рекомендуем такие-то действия". Как общий новостной тон сменится. Сразу пойдет уверенный рост, и мы увидим новые вершины для биткоина и альткоинов", — считает он.