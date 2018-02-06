Эксперты предположили, какое будущее ждет биткоин

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) может упасть вплоть до 4-5 тысяч долларов, прежде чем вернется к росту, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

При этом они предупреждают, что сроки смены динамики торгов биткоином зависят от рыночных факторов, в том числе заявлений мировых регуляторов. Так, негативные сообщения могут сохранять понижательный тренд в течение длительного периода времени.

Биткоин во вторник в моменте опускался ниже 6 тысяч долларов и теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости, подешевев уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом.

Возвращение роста

"На биткоин еще сильно будут влиять в ближайшие полгода новости о регулировании разного рода, а также появление таких криптовалют, как в Венесуэле El Petro. Мы бы воздержались от прогнозов по росту и падению биткоина до начала лета этого года", — заявила вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова.

Директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов, напротив, дал примерный прогноз по динамике торгов биткоином.

"Конечно, нынешнее падение очень существенное, но цена биткоина впервые превысила 6 тысяч долларов 20 октября прошлого года, чуть больше трех месяцев назад. Биткоин и раньше снижался более чем на 80% с пиковых уровней, но всегда восстанавливался и продолжал рост. Важный уровень сопротивления находится в районе 4-5 тысяч долларов, если он будет пробит — на рынке будет паника", — отметил он.

Эксперт ожидает стабилизации цены биткоина примерно через месяц. "Я ожидаю, что рынок стабилизируется в течение одного месяца, после чего начнется восстановление. 7,6 тысячи долларов, 10 тысяч и 12,3 тысячи будут уровнями сопротивления. После падения в 2014 году цена восстанавливалась почти 1,5 года, в этот раз ожидаю восстановление до конца года", — сказал он.

"На наш взгляд, в ближайшие дни снижение биткоина может продолжиться. Целью текущего снижения является район 5 тысяч долларов. Но говорить о закате эпохи биткоина рано – он остается самой популярной криптовалютой (через биткоин проведено большое количество транзакций – это "обкатанная" система) и на него сохраняется спрос со стороны инвесторов (сейчас они затаились и ждут благоприятной точки для входа)", — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Возвращения роста стоимости самой популярной криптовалюты ожидает и директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин.

"С одной стороны, мы видим негативную тенденцию. С другой стороны, это колоссальная возможность для крупных инвесторов. Как только курс биткоина восстановится, они сразу будут в гигантском плюсе. Безусловно, частным инвесторам не стоит вкладывать последние и, особенно, кредитные деньги. Это рисковое дело, рассчитанное на долгосрочную перспективу. Майнеры же и инвесторы замораживают свои средства и ни в коем случае не выводят их, поскольку вывести их сегодня означает зафиксировать свой убыток. Поскольку завтра биткоин может стоит дороже", — указал он.

"Мы ожидаем, что возврат рынка к фазе роста может произойти еще до конца первого квартала, по крайней мере ситуация уже стабилизируется. Вероятность достижения новых максимумов, например, 25 тысяч долларов за биткоин в первой половине года, конечно, снизилась, но мы считаем, что долгосрочная тенденция роста цены сохранится", — сказал главный аналитик Tokenbox Игорь Доганов.

Более пессимистичную оценку дал основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев.

"Наш долгосрочный прогноз не изменился — биткоин ждет коллапс вместе с другими криптовалютами, построенными на тех же принципах, в таком виде они не нужны ни современной экономике, ни зарождающейся цифровой экономике. Их место займут другие криптоактивы, которые сейчас разрабатываются. Но старые криптовалюты не покинут нас в один день. Поэтому в среднесрочной перспективе нас ждет серьезная волатильность. В краткосрочной роста не ожидается", — сообщил он.

Разнообразие факторов

Ткачук отметил, что причин для падения цены биткоина много, среди них – ужесточение регулирования криптовалют со стороны мировых регуляторов.

"Разговоры о "закручивании гаек" в отношении криптовалют ведутся в Китае, Южной Корее, Индии, США, России и других странах. Кроме того, биткоин-сообщество в прошлом году так и не решило проблему масштабируемости, из-за чего возросло время и стоимость транзакций с биткоином. Свою роль сыграл и сезонный фактор – 16 февраля в Китае празднуется Новый Год. Если смотреть исторически, всегда в этот период наблюдалась просадка биткоина – ряд китайских инвесторов фиксирует прибыль перед длинными праздниками и тратит деньги на подарки или отпуск", — рассказал он.

Доганов указал еще одну причину падения стоимости биткоина — неуверенность инвесторов в том, что крупный, а также новый капитал будет приходить на этот рынок, а динамика роста уже не будет столь впечатляющей, как раньше.

"Действительно, запрещение покупки криптовалют с помощью кредитных карт банками США — ограничение притока ликвидности, но это однозначно и оздоровление рынка. Также инвесторы ожидают слушаний в сенате США, посвященных регулированию крипторынка. С одной стороны, предварительные заявления свидетельствуют лишь о желании ввести регулирование на федеральном уровне, что откроет и новые возможности для участников рынка. Но многие боятся неожиданных или резких заявлений", — пояснил он.

По словам основателя группы компаний Blockchain.ru Дмитрия Мацука, еще один негативный фактор для цены биткоина — систематически неправильная подача информации крупнейшими мировыми СМИ.

"Например можно в заголовке написать "Китай запрещает криптовалюты" и все, конечно, подхватят это, а можно более корректно и как есть на самом деле "Китай за криптовалюты, но для безопасности инвесторов на время подготовки законопроекта приостанавливаем те или иные процессы, или не рекомендуем такие-то действия". Как общий новостной тон сменится. Сразу пойдет уверенный рост, и мы увидим новые вершины для биткоина и альткоинов", — считает он.