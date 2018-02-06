Индекс Nikkei рухнул вслед за падением Dow Jones‍

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Японский индекс Nikkei 225, который ранее на торгах опускался на 6%, закрылся в минусе на 4,73%, опустившись до 21610,24 пункта.

С понижением во вторник закрылись и другие площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это произошло на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах.

В США индексы по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов. Это рекордное дневное падение за всю историю индекса.

Товарные биржи также демонстрировали отрицательную динамику в понедельник и во вторник.

В результате снижения цен на нефть в Азии подешевели бумаги энергетических компаний. От распродажи также пострадали технологические компании.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчиего, такая ситуация после длительного роста фондового рынка была неизбежна. "Триггером коррекции стали опубликованные в пятницу данные министерства труда США о росте почасовой зарплаты в США в январе — на 2,9% в годовом выражении. Столь сильный рост вызвал беспокойство у трейдеров из-за угрозы ужесточения монетарной политики ФРС", — пояснил он.

Эту позицию разделил и аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. По его словам, стремительное падение на американских фондовых площадках вполне оправданно, поскольку в предшествующий период в котировках заложили слишком много позитивных экономических ожиданий.