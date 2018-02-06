Богатейшие россияне потеряли два миллиарда долларов после падения рынка США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Резкое падение фондового рынка США в понедельник, повлекшее за собой снижение котировок на европейских и азиатских биржах, привело к потере российскими миллиардерами за этот день около 2,1 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг.

Этот рейтинг, включающий 500 богатейших людей мира, обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В целом участники этого списка обеднели за понедельник на 114 миллиардов долларов. Россиян в этом списке сейчас 27 человек, из них у 25-ти по итогам понедельника состояние, по оценке Блумберга, сократилось и лишь у двоих — выросло.

Счастливчиками оказались крупнейший бенефициар Evraz и крупный миноритарий "Норникеля" Роман Абрамович, который за понедельник стал богаче на 68,9 миллиона долларов, и совладелец LetterOne и Альфа-банка Петр Авен, которому этот день принес 29,1 миллиона долларов. В итоге их капитал достиг 13,3 миллиарда долларов и 5,88 миллиарда долларов соответственно.

Сильнее всего за 5 февраля, по данным BBI, уменьшилось состояние самого богатого россиянина, основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — он потерял 203,3 миллиона долларов. Состояние главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова сократилось на 175,9 миллиона долларов. Совладелец УГМК и "Трансмашхолдинга" Искандер Махмудов за день обеднел на 174,1 миллиона долларов, а основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг — на 169,8 миллиона долларов.

В целом же первая пятерка российских миллиардеров по версии Блумберга не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Мордашов, чье состояние, несмотря на сокращение, осталось максимальным — 20,3 миллиарда долларов.

Следом идет крупнейший бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин (19,8 миллиарда долларов, минус 136,4 миллиона долларов за понедельник), на третьей строчке — основной владелец НЛМК Владимир Лисин (18,9 миллиарда долларов, минус 106 миллионов долларов), на четвертой — совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов, минус 35,3 миллиона долларов), на пятой — Вексельберг, чье состояние составители BBI оценивают в 16,8 миллиарда долларов.