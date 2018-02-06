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Экономика

Богатейшие россияне потеряли два миллиарда долларов после падения рынка США

15:3006.02.2018
(обновлено: 16:25 06.02.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Резкое падение фондового рынка США в понедельник, повлекшее за собой снижение котировок на европейских и азиатских биржах, привело к потере российскими миллиардерами за этот день около 2,1 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг.

Индикатор Доу Джонса на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer)
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Этот рейтинг, включающий 500 богатейших людей мира, обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В целом участники этого списка обеднели за понедельник на 114 миллиардов долларов. Россиян в этом списке сейчас 27 человек, из них у 25-ти по итогам понедельника состояние, по оценке Блумберга, сократилось и лишь у двоих — выросло.

Счастливчиками оказались крупнейший бенефициар Evraz и крупный миноритарий "Норникеля" Роман Абрамович, который за понедельник стал богаче на 68,9 миллиона долларов, и совладелец LetterOne и Альфа-банка Петр Авен, которому этот день принес 29,1 миллиона долларов. В итоге их капитал достиг 13,3 миллиарда долларов и 5,88 миллиарда долларов соответственно.

Сильнее всего за 5 февраля, по данным BBI, уменьшилось состояние самого богатого россиянина, основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — он потерял 203,3 миллиона долларов. Состояние главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова сократилось на 175,9 миллиона долларов. Совладелец УГМК и "Трансмашхолдинга" Искандер Махмудов за день обеднел на 174,1 миллиона долларов, а основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг — на 169,8 миллиона долларов.

Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи. 5 февраля 2018
© AP Photo / Richard Drew
Богатейшие люди потеряли $114 миллиардов за день из-за падения рынков в США
В целом же первая пятерка российских миллиардеров по версии Блумберга не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Мордашов, чье состояние, несмотря на сокращение, осталось максимальным — 20,3 миллиарда долларов.

Следом идет крупнейший бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин (19,8 миллиарда долларов, минус 136,4 миллиона долларов за понедельник), на третьей строчке — основной владелец НЛМК Владимир Лисин (18,9 миллиарда долларов, минус 106 миллионов долларов), на четвертой — совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов, минус 35,3 миллиона долларов), на пятой — Вексельберг, чье состояние составители BBI оценивают в 16,8 миллиарда долларов.

Утечка мирового капитала
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Утечка мирового капитала
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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Если где-то убыло, то где-то прибыло. Так что печалиться простым людям, особенно тем кто на 20 тысяч ЗП бюджетных денег проживает в месяц, просто не о чём.
15:33
06.02.2018
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sergey_efremov
Это большое горе для всех россиян
15:36
06.02.2018
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