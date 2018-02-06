Богатейшие россияне потеряли два миллиарда долларов после падения рынка США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Резкое падение фондового рынка США в понедельник, повлекшее за собой снижение котировок на европейских и азиатских биржах, привело к потере российскими миллиардерами за этот день около 2,1 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг.
Счастливчиками оказались крупнейший бенефициар Evraz и крупный миноритарий "Норникеля" Роман Абрамович, который за понедельник стал богаче на 68,9 миллиона долларов, и совладелец LetterOne и Альфа-банка Петр Авен, которому этот день принес 29,1 миллиона долларов. В итоге их капитал достиг 13,3 миллиарда долларов и 5,88 миллиарда долларов соответственно.
Сильнее всего за 5 февраля, по данным BBI, уменьшилось состояние самого богатого россиянина, основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — он потерял 203,3 миллиона долларов. Состояние главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова сократилось на 175,9 миллиона долларов. Совладелец УГМК и "Трансмашхолдинга" Искандер Махмудов за день обеднел на 174,1 миллиона долларов, а основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг — на 169,8 миллиона долларов.
Следом идет крупнейший бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин (19,8 миллиарда долларов, минус 136,4 миллиона долларов за понедельник), на третьей строчке — основной владелец НЛМК Владимир Лисин (18,9 миллиарда долларов, минус 106 миллионов долларов), на четвертой — совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов, минус 35,3 миллиона долларов), на пятой — Вексельберг, чье состояние составители BBI оценивают в 16,8 миллиарда долларов.