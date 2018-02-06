В глубокий минус. Как схлопывается биткоин-пузырь

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Марат Селезнев. Биткоин атаковали со всех сторон — плохие новости из Азии, Европы и США обвалили самую популярную в мире криптовалюту. В результате капитализация рынка цифровых денег рухнула более чем на 60%. Кто в этом виноват и что ждет биткоин — в материале РИА Новости.

Резко вниз

Биткоин потерял четверть стоимости, пробив в ходе торгов 6 февраля отметку в шесть тысяч долларов. Так низко он не падал с ноября 2017 года. Тогда криптовалюта подешевела до 5627 долларов.

За несколько часов курс скорректировался. По данным CoinMarketCap, к 14:30 мск за биткоин давали 6312 долларов. Капитализация самой популярной криптовалюты снизилась до 106,36 миллиарда долларов.

Напомним: 17 декабря 2017 года курс биткоина установил исторический рекорд — 20 тысяч долларов. Этот взлет связан с тем, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США разрешила операции с биткоином. Торги стартовали в середине декабря.

Таким образом, по сравнению с пиковыми значениями, биткоин подешевел на 68%.

Клуб недругов биткоина

Рынок криптовалют традиционно чувствителен к действиям регуляторов. Легализация, пусть даже частичная, разрешение на те или иные операции с цифровыми деньгами немедленно формируют бычьи настроения, и курс взлетает. Наоборот, плохие известия — о мошенничестве, об ограничениях на биржевые операции или даже о полном запрете криптовалюты — приводят к обвалу.

Сейчас вокруг биткоина и прочих криптовалют сложился крайне негативный информационный фон. Рынок атаковали сразу с нескольких сторон.

Южная Корея ужесточила требования к трейдерам. Теперь им, чтобы торговать цифровыми деньгами, необходима идентификация с помощью банковского счета. Это сразу нивелирует одно из преимуществ криптовалют — анонимность. Корейцы, по сути, превратили биткоин в обычный актив.

КНР намерена запретить ICO (привлечение инвестиций через криптовалюты) и обращение цифровых денег. China Daily со ссылкой на источники сообщила, что Народный банк Китая готовит очередной пакет ограничительных мер. Когда именно они вступят в силу, неизвестно, но и этой информации хватило, чтобы сильно надавить на курс биткоина.

Индия также встала на путь жесткого контроля нового рынка. На днях министр финансов страны Арун Джейтли заявил, что правительство не признает криптовалюты законным платежным средством. Разрабатываются рекомендации по регулированию рынка.

Для того чтобы биткоин стабильно рос, нужен "большой покупатель" — то есть высокий спрос со стороны многих потребителей, говорит аналитик "Финама" Леонид Делицын. Этот спрос формировался на Востоке. И сейчас из-за действий регуляторов он теряет свой потенциал.

"Если китайские власти выдавливают майнеров тихо, то индийский министр финансов высказался очень резко. Он заявил, что для Индии криптовалюты могут обернуться катастрофой", — поясняет эксперт.

Удар с Запада

Плохие новости для рынка криптовалют приходят также из Европы и США. Крупнейшие банки мира запретили покупку цифровых денег через свои кредитные карты. Ограничения ввели американские финансовые конгломераты Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase. К ним присоединились британские Lloyds Banking Group и Virgin Money.

Наконец, последняя капля — набирающий обороты скандал с Tether. Разработчики утверждали, что операции с их продуктом полностью безопасны, поскольку обеспечены твердой валютой. По их словам, под Tether сформированы резервы объемом в два миллиарда долларов, что снижает волатильность актива. Однако американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами вызвала создателей Tether в суд. Они должны доказать, что у них есть необходимые резервы, а также предоставить полный отчет о своей работе. Регуляторы сомневаются, что криптовалюта привязана к доллару. Есть подозрения, что осуществляется неконтролируемая эмиссия. Опасения властей подтверждаются тем, что после вызова в суд объемы выпуска Tether резко выросли.

По словам Делицина, история с Tether вполне могла накачать рынок и поднять курс биткоина на 20%. Теперь наступил откат — и пузырь сдувается.

На дне

Вслед за биткоином падают и остальные криптовалюты. Топ-100 цифровых денег переместился в красную зону. Исключения — Tether, показывающий слабый рост, а также E-coin и SingularityNET.

Ethereum просел на 22%, до 610 долларов, Ripple — на 18%, до 0,63 доллара, Bitcoin Cash — на 23%, до 793 долларов. Капитализация рынка в целом упала до 291 миллиарда долларов. Если считать от уровня начала года (814 миллиардов долларов), это больше 60%.

Криптовалюты сильно переоценены и сейчас закономерно дешевеют, отмечает сооснователь криптокошелька Rahakott Максим Шрейдер. Раздувание пузыря он связывает в том числе и с повышенным вниманием к рынку со стороны непрофессиональных участников. "О биткоине говорят даже те, кто не имеет к финансовой сфере никакого отношения. Известная истина: когда об акциях начинает рассуждать сапожник, их нужно продавать", — объясняет он. По его оценке, важные отметки для биткоина — четыре и пять с половиной тысяч долларов. Там проходят линии долгосрочного восходящего тренда курса.