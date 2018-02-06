Топ-менеджеры нефтяных компаний обсудили в Минэнерго сделку ОПЕК+

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Топ-менеджеры крупнейших российских нефтяных компаний на совещании в Минэнерго РФ помимо мер поддержки нефтепереработки обсудили также соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи — решено продолжить мониторинг ситуации на рынке, сообщили журналистам участники встречи.

"Ничего больше не обсуждали, задача была обсудить ОПЕК", — сказал первый зампред правления "Новатэка" Александр Фридман, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече другие вопросы, помимо нефтепереработки и сделки ОПЕК+.

"Соглашение всем помогает. Вы можете обратить внимание, какая цена на рынке. Задача — мониторить и там смотреть уже за рынком", — добавил он.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов также отметил, что по итогам совещания было решено продолжить мониторинг ситуации на рынке. "Просто продолжить мониторинг, и уже министр будет определяться", — сказал он.