Генпрокуратура отклоняет каждое второе предложение о проверке бизнеса

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на форуме в рамках Недели российского бизнеса 2018 в Москве. 6 февраля 2018

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на форуме в рамках Недели российского бизнеса 2018 в Москве. 6 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Прокуроры за последние 9 лет формирования ежегодного сводного плана проведения проверок бизнеса отклонили половину предложений об их проведении — 4 миллиона из 8,4 миллионов таких предложений, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"Всего за 9-летний срок формирования ежегодного сводного плана проведения проверок контролерами нам было предложено для внесения в план 8 миллионов 400 проверочных мероприятий, из которых половина — 4 миллиона — прокурорами отклонены, признаны безосновательными", — сказал Буксман на форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства" в рамках Недели российского бизнеса 2018.

По его словам, ежегодный план на текущий год сформирован впервые с учетом рискориентированного подхода. "Прокурорами включено 350 тысяч проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этот реестр", — сказал Буксман.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступит Генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса 2018. "РИА Новости" обеспечит оперативное информирование участников мероприятия, новости будут транслироваться на плазменных панелях на площадках НРБ-2018. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).