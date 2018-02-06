Меркель обеспокоена ситуацией на мировой бирже из-за падения Dow Jones

БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала тревожной ситуацию на мировой бирже в связи с рекордным падением индекса Dow Jones и призвала к скорейшему формированию стабильного правительства в Германии.

Об этом Меркель заявила журналистам, прибыв на завершающий раунд коалиционных переговоров в Берлине.

"Мы не должны упускать из виду главное, когда я вижу тревожное развитие событий на бирже в последние часы. Мы живем в тревожные времена, и то, чего от нас ждут, от народных партий — ХДС, ХСС и СДПГ, — это формирования правительства во благо людей, правительство, предлагающее стабильность", — сказала Меркель.

Это правительство, по словам Меркель, "и завтра должно гарантировать благосостояние и безопасность". Этого нельзя упустить на фоне "более мелких деталей", добавила она.

Биржи Европы оказались под давлением на фоне падения мировых бирж на этой неделе. Индексы США опустились на 3,8-4,6% из-за опасений роста доходности облигаций страны и возможности дальнейшего повышения ставки ФРС. Dow Jones показал крупнейшее в истории однодневное номинальное снижение. Опустились и индексы Азии — на некоторых площадках до 5%.