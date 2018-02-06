МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Активно идет работа по подключению Сеула к сотрудничеству в рамках Арктического совета, в том числе по привлечению южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Активно идет работа по подключению Республики Корея к сотрудничеству в рамках Арктического совета, привлечению южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, а южнокорейского бизнеса — к участию в развитии его инфраструктуры", — сказал Тимонин.

Ранее госкорпорация "Росатом" разработала законопроект, позволяющий наделить ее полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства на Севморпути. В соответствии с документом "Росатом" может получить полномочия по организации прохода судов в акватории Северного морского пути, право принятия решений об открытии на СМП морских портов и утверждении порядка сдачи в аренду федеральной собственности объектов этих портов.

Ожидается, что "Росатом" будет утверждать правила оказания услуг и перечень портовых сборов в морских портах, расположенных в акватории Северного морского пути. Планируется, что принятие законопроекта позволит существенно активизировать развитие СМП в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике. Принятие этого документа ожидается в нынешнем году.